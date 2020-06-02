على الرغم من أنّكِ تحافظين على نظافة منزلكِ، إلّا أن الجراثيم قد تنتشر أكثر فأكثر من دون أن تعي ذلك! كيف؟ من خلال بعض الأمور التي تتغاضين عنها، والتي من شأنها أن تعزّز انتشار البكتيريا في أنحاء البيت. اكتشفي ما هي.



8 أمور تعزّز انتشار البكتيريا في أنحاء المنزل

عدم غسل اليدين بشكل متكرّر يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

إن عدم غسل اليدين بشكل متكرّر خلال اليوم، سيسمح بتكاثر البكتيريا في أنحاء المنزل. شراء احتياجات المنزل، القيادة، فتح الأبواب وغيرها من الأمور التي تقومين بها، من دون أن تغسلي يديكِ من بعدها. لذلك، اغسلي يديكِ بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وبشكلٍ متكرّر، لتتخلّصي من كل الـBacteria حتى لا تنتقل إلى أثاث البيت. كما أن هذه الطريقة ستبقيكِ في أمان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تنظيف الأسطح يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

إن كنتِ لا تنظّفين الأسطح مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، فعليكِ ذلك وإلّا تجمّعت البكتيريا والجراثيم في أنحاء البيت. في الواقع، تحتوي هذه الأسطح الصلبة على الفيروسات من دون أن تعي ذلك.

عدم تغيير الملابس يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

وهنا نعني عدم تغيير الملابس فور الوصول إلى البيت، إذ تعلق الجراثيم عل التصاميم جرّاء العوامل البيئية. البقاء في الملابس طيلة اليوم والإستلقاء على الكنبة أو المشي بالحذاء على الأرض أو السجادة، سيؤدي إلى انتقال الجراثيم من الأزياء إلى أثاث المنزل. لذلك فور عودتكِ، غيّري ملابسكِ وضعيها في الغسّالة.

عدم تنظيف الموبايل يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

إن كنتِ تستخدمين الموبايل من دون غسل يديكِ أو تضعينه أينما كان، فهذا سيجعله عرضة لتجمّع البكتيريا. هذا الأمر، سيؤدي بالتالي إلى انتشار الجراثيم على أي سطح يوضع عليها الهاتف المحمول. لذلك، عليكِ أن تنظّفي الموبايل للتخلّص من الـBacteria، والوقاية من فيروس كورونا في الوقت عينه.

عدم تنظيف اللابتوب يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

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استخدام اللابتوب بكثرة من دون تنظيفه وعدم غسل يديكِ، سيعزّز انتشار البكتيريا في المنزل. يمكن أن تعيش الجراثيم على هذه الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى 48 ساعة، لذا من المستحسن تنظيف الكمبيوتر مرة واحدة على الأقل يومياً. تأكدي من اتباع توصيات الشركة المصنّعة في ما يتعلّق بالتنظيف، واستخدمي فقط المنظفات الآمنة للأجهزة الإلكترونية.

عدم تنظيف حوض المطبخ يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

وجدت الدراسات أن حوض المطبخ يحتوي على Bacteria أكثر من المرحاض أو سلة القمامة. لتقليل انتشار هذه الجراثيم في جميع أنحاء المطبخ والمنزل، قومي بتنظيف وتطهير حوض المطبخ، إلى جانب الأجهزة ومناطق إعداد الطعام مرة واحدة في اليوم على الأقل أو حتى أفضل بعد كل وجبة. امزجي ملعقة كبيرة من المنتج المبيض مع غالون من الماء، واسكبي الخليط في زجاجة رذاذ. رشي حوض المطبخ وحتى الأسطح كافة بالمزيج المعقم واتركيه حتى يجف: سيعمل على قتل معظم أنواع البكتيريا والفيروسات.

عدم غسل المناشف يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

إن كنتِ تستخدمين المنشفة عينها لأكثر من يوم، فهذا سيؤدي إلى انتشار البكتيريا إلى يديكِ لتنتقل في ما بعد إلى أثاث البيت. استخدمي المياه الساخنة ومنظّف مخصّص للمناشف الملوّنة. أمّا للمناشف البيضاء، فاغسليها بمياه دافئة ومنظّف خالي من الكلور واحرصي على فصلها عن الغسيل الملوّن تجنّباً لتغيير لونها.

عدم تنظيف ألعاب الأطفال يعزّز انتشار البكتيريا في المنزل

انتقال ألعاب الأطفال من غرفة إلى أخرى، واستخدامها بشكل مكثّف، سيعزّز انتشار البكتيريا في المنزل. لذلكن قومي بتنظيف كل الدمى سواء في الغسّالة أو يدوياً، وذلك بحسب القماش

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