البحرين: 364 إصابة جديدة بكورونا وشفاء327

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، الثلاثاء، تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن 200 من الحالات الجديدة تعود إلى عمالة وافدة و145 حالة لمخالطين لحالات قائمة و19 حالة قادمة من الخارج.

كما سجلت الوزارة تعافي 327 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 7397.