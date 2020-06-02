السعودية: 1869 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/2 04:46 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، 1869 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 89 ألفا و11 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 1484 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 65 ألفا و790 شخصا.
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