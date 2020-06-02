قطر: 3 وفيات و1826 إصابة بكورونا في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/6/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الأخيرة، فضلا عن 3 حالات وفاة. وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 20 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 239 حالة. وتعود الإصابات الجديدة لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.

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