لبنان يسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان تسجيل 9 حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1242 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنّها "سجلت حالتي إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (من المخالطين)، و7 حالات بين الوافدين، كما لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت إنه تم 70 حالة شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 719، لافتة إلى أنها أجرت 2068 فحص كورونا في 33 مختبرًا.