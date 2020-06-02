تقرير يكشف فوائد السمسم على صحة الجسم والبشرة

السمسم واحد من أشهر أنواع البذور النية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والعدوى، كما انه زيت السمسم له فوائد عديدة لصحة الجلد ويدخل فى مستحضرات التجميل.

وحسب ما ذكره موقع healthlineفإن من فوائد السمسم:

1:يحتوى السمسم على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية المختلفة.

2:يحتوى السمسم على كمية كبيرة من الاحماض الدهنية الاوميجا 3 وبعض الفيتامينات التى تعمل على تقوية القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين.

3:أثبتت بعض الابحاث أن تناول السمسم يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، لذلك فهو مفيد لمرضى السكر ويحميهم من المضاعفات والمشاكل التى يتعرضون لها.

4:يحتوى السمسم على بعض الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

5:يساعد زيت السمسم على التئام الجروح بسرعة والوقاية من الالتهابات الجلدية والاحمرار.

6:تحتوى بذور السمسم على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من الالتهابات والقرح، كما تحتوى على بعض الالياف التى تحد من خطر الاصابة باضطرابات الجهاز الهضمى.

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7:بذور السمسم تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتحد من خطر الاصابة بالامراض والتعب.

8:تناول السمسم يساعد على النشاط والتركيز وتعزيز صحة الجهاز العصبى.

9: زيت السمسم يساعد على تعزيز ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والالتهابات وحب الشباب.

10:يساعد على ترطيب البشرة ونعومتها، نظرا لما يحتويه من خصائص هامة للبشرة.

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