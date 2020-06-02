إصابتان جديدتان بكورونا في تونس.. وحركة الطيران تعود 27 يونيو

سجلت وزارة الصحة التونسية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتونسيين قادمين من الخارج، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1086 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إن المعطيات الإحصائية العامة لكورونا في تونس سجلت 965 حالة شفاء و48 حالة وفاة و73 إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها حالة واحدة فقط تقيم حاليا في المستشفى.

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وأمام هذه الأرقام الإيجابية لتقلص انتشار الفيروس قررت الحكومة التونسية السماح بالتنقل بين مختلف المحافظات بدءا من الخميس 4 يونيو وفتح الحدود الجوية والبحرية في 27 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الامن القومي التونسي اجتماعا في الأيام القادمة للنظر في إلغاء حظر التجول ليلا، مع العلم أن محلات المهن الحرة والمطاعم و المقاهي فتحت أبوابها في تونس منذ 24 مايو الماضي.

