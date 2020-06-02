الكويت تسجل 887 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/2 02:07 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الكويتية 6 حالات وفاة و887 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن عدد الحالات الجديدة تعود لمخالطين لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.
ومن بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 314 حالة لمواطنين كويتيين، و201 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و115 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، و96 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.
ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 نحو 28 ألفا و649 حالة.
وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، ارتفاع حالات التعافي بها إلى 14 ألفا و281 حالة، بعد إعلان شفاء عدد 1382 خلال الـ24 ساعة الماضية.
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