إيران تسجل 64 وفاة و3117 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/2 01:32 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، 64 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7942.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 157 ألفا و562 حالة، بعد تسجيل 3117 حالة إصابة جديدة، حسب (إرنا) الإيرانية.
ولفت جهانبور إلى أن 2565 من المصابين في وضع صحي حرج.
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