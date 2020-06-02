فريق من الباحثين فى أمريكا يطورون اختبار للكشف عن كورونا فى 10 دقائق فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورفريق من العلماء الأمريكيين بقيادة باحث من أصل هندي اختبارًا تشخيصيًا لـ COVID-19 يمكنه اكتشاف وجود فيروس تاجي جديد في 10 دقائق فقط.
وفيما يبدو أن جائحة COVID-19 لن ينتهي في أي وقت قريب ، حيث ينتشر المرض دون ظهور أي علامات على التباطؤ، ولسوء الحظ، لا يوجد لقاح أو علاج حتى الآن ، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على سلامتك هي من خلال اعتماد الممارسات الوقائية القياسية الموصى بها من قبل السلطات الصحية.
فوفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، يجب عليك أيضًا مراقبة العلامات والأعراض حتى تتمكن من اختبار نفسك في أقرب وقت ممكن، لأن العلاج المبكر حيوي لأنه مع تقدم المرض ، يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة وحتى الموت.
اختبار كورونا فى 10 دقايق
الاختبار الجديد الذى طوره فريق من العلماء الأمريكيين بقيادة باحث من أصل هندي من كلية الطب بجامعة ميريلاند ديبانجان بان ، لا يتطلب استخدام أي تقنيات مخبرية متقدمة، فالاختبار يستخدم فحصًا بسيطًا يحتوي على جزيئات نانوية من الذهب البلازميك، لاكتشاف تغير اللون عند وجود الفيروس.
كيف يتم الاختبار الجديدبعد الحصول على عينة من المسحة أو اللعاب من المريض ، يتم استخراج الحمض النووي الريبي من العينة عبر عملية بسيطة تستغرق حوالي 10 دقائق، ثم يستخدم الاختبار جزيءًا محددًا للغاية مرتبطًا بالجسيمات النانوية الذهبية للكشف عن بروتين معين ، وهو جزء من التسلسل الجيني الفريد لفيروس التاجي الجديد، و عندما يرتبط المستشعر البيولوجي بتسلسل جينات الفيروس ، تتفاعل جزيئات الذهب النانوية بتحويل الكاشف السائل من اللون الأرجواني إلى الأزرق.
لا يمكن للعديد من الاختبارات التشخيصية المستخدمة حاليًا الكشف عن الفيروس حتى عدة أيام بعد الإصابة، وهذا هو أيضا سبب وجود نسبة كبيرة من النتائج السلبية الكاذبة، ولكن المطورون من الفريق الطبى الأمريكى يدعون أن الاختبار الجديد قد يكون قادرًا على اكتشاف مادة RNA من الفيروس في اليوم الأول من الإصابة.
تخطط الدكتورة بان لعقد اجتماع مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال الشهر المقبل للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ للاختبار، وظهرت دراستهم في مجلة تكنولوجيا النانو التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية ACS Nano.
طرق أخرى للكشف عن كوروناهناك طرق عديدة لجمع عينة منك لاختبار فيروسات التاجية منها:
- اختبار المسحة: في هذه الطريقة ، يتم جمع عينة مبادلة من أنفك أو حلقك لفحص فيروسات التاجية.
- نضح الأنف: هنا سيحقن طبيبك محلول ملحي في أنفك ثم يأخذ العينة عن طريق الشفط اللطيف.
- نضح الرئة: في هذه الحالة ، يتم جمع عينة مباشرة من الرئتين. يتم دفع أنبوب رفيع ومضاء يسمى منظار الشعب الهوائية من خلال فمك إلى رئتيك لجمع العينة.
- اختبار البلغم: بالنسبة لطريقة جمع العينات هذه ، قد يُطلب منك سعال بعض البلغم حتى يتمكن طبيبك من فحصها بحثًا عن الفيروس التاجي.
- اختبار الأجسام المضادة: يمكن الكشف عن عدوى COVID-19 من خلال فحص الدم أيضًا، حيث يحدد فحص الدم المصلي الجلوبولين المناعي للجسم المضاد G ، أو IgG ، وهو بروتين ينتجه الجسم في المراحل المتأخرة من العدوى، يساعد اختبار الأجسام المضادة هذا في تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالفيروس التاجي الجديد وكذلك قياس مدة استمرار الأجسام المضادة الواقية داخل الجسم بعد الإصابة.
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