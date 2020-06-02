كيف أعتني بجنيني في الشهر الأول؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:48 مساءً - تهتم المرأة بالحمل خصوصا في الثلث الأول لأنه الثلث الذي تتعرض فيه المرأة لمخاطر عدة أهمها الإجهاض، ولذلك فهي تكون حريصة على جنينها وتتساءل كيف أحافظ على جنيني في الشهر الأول؟، ولذلك تقدم لك الدكتورة آيات موسى، إختصاصية النساء والولادة النصائح الآتية. التغذية الجيدة يجب على الحامل الحرص على التغذية المتوازنة والسليمة، وقبل التخطيط للحمل يجب أن تكون قد حصلت على حصتها من حمض الفوليك خصوصاً.

الحصول على البروتين من مصادره الطبيعية، والبعد عن الدهون المشبعة والمهدرجة في طعام الحامل.

يجب أن تحرصي على شرب 2 كوب يومياً من الحليب.

ويجب أن تحرص على تناول الحديد من مصادره الطبيعية أو كمكمل غذائي في حال وجود نقص لديها. تقليل الكافيين يعمل الاستهلاك المفرط للقهوة على زيادة حدّة أعراض الحمل المزعجة بدلاً من تخفيفها وخاصة مشاعر القلق والتوتر والشعور بالحزن الغير مبرر،بالإضافة إلى الشعور بالغثيان والدواروالتقيّؤ، وحرقة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي عامة، ولذلك ينصح بالتقليل من إستهلاك القهوة بمجرد ظهور نتائج فحص الحمل الإيجابية.

والافراط في تعاطي الكافيين من مصادره المختلفة يؤثر على الجسم من ناحية امتصاصه للفيتامينات، كما تمنع المشروبات المحتوية على الكافيين امتصاص الحديد في الجسم مما يؤدي للإصابة بالأنيميا. Advertisements عدم تناول الأدوية دون إستشارة الطبيب يجب على الحامل في الشهر الأول عدم تعاطي أي أدوية دون إستشارة الطبيب.

يحذر الأطباء خصوصاً من تناول الأدوية المهدئة والمنومة خلال الحمل، وفي فترة تكون الجنين أي الشهر الأول.

بعد مرور 21 يوماً من عمر الحمل وفي حالتعاطي الأدوية يصبح الجنين معرضاُ للتشوهات، وقبل ذلك فهو يكون معرضاً للإجهاض.

يمنع منعاً باتاً تناول الأسبرين كمسكن للألم في الشهور الاولى من الحمل، لأنه يسبب الإجهاض فهو من مميعات الدم.

ويمنع تعاطي أي دواء للإمساك، حيث تعاني الحوامل من الإمساك في فترة الحملن ويفضل تناول الخضروات والفواكه الطاظجة وخصوصاُ الخس. البعد عن التدخين أثبتت الدراسات أن الزوج المدخن يرفع فرص الإجهاض بالنسبة للزوجة، لأن التدخين السلبي يؤثر على الجنين.

وكذلك يجب على الحامل الإنتناع عن التدخين بمجرد التخطيط للحمل.

وأثبتت الأبحاث أن السيدات المدخنات أو اللواتي يتعرضن لدخان السجائر يضعن أطفالاً أقل وزناً، واأثر عرضة للغصابة بمرض الربو. عدم التعرض للسونار بكثرة تحرص الحامل على التصوير بالسونار في الفترة الاولى من الحمل بكثرة.

وكما تحرص على التصوير بالسونار للتأكد من نبض قلب الجنين، ولكن الأطباء يوصون بعدم التصوير التلفزيوني أكثر من ثلاث مرات في الفترة الأولى من الحمل.

التصوير بالسونار يؤدي لولادة أجنة صغار الحجم، وبوزن ناقص عن المعدل الطبيعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف أعتني بجنيني في الشهر الأول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.