طرق لجعل طفلك يطيعك بسلاسة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 12:48 مساءً - مشكلة يواجهها الأهل وهي كيفية التعامل مع الطفل الغير مطيع، وهذه المشكلة عامة خاصة في عمر ما قبل المدرسة وهي جزء طبيعي من تطور الطفل التي يعبر عنها عن طريق ردوده في الكلام أو رفضه لتلقي الأوامر فهو بشكل غير مباشر يبحث لنفسه عن صلاحيات ويكتشف حدوده ويختبر صبرك، ردود أفعالك وأسلوب تعاملك. فالأبوان يريدان أن ينميا شخصية الطفل وكيانه المستقل وفي نفس الوقت أن يكون مطيعاً لهما، فكيف يمكن الحصول على هذه المعادلة؟

إليك هذه الطرق لجعل طفلك يطيعك بسلاسة

- حاولي معرفة الأسباب، هل طفلك يرفض الأوامر لأنه يريد فقط أن يعاندك؟ المشكلة إذا هنا رفضه لأسلوبك. أم أنه غير مطيع لأنك تكثرين من فرض بعض الأمور والقوانين عليه، أم أنه يقلد أصدقاءه؟ حاولي البحث عن السبب فهو أساس الحل.

- امنحيه بعض الصلاحيات ولا تحتكريها فقط لنفسك، فهو سيشعر بأهميته.

- عامليه كشخص بالغ، دعي الاحترام أمر أساسي في تعاملك معه، شاركيه ببعض أفكارك واستعيني بآرائه.

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- تجنبي كثرة الإنذارات النهائية فالطفل لا يحب أن يفرض عليه أمرا مفاجئا. فبدلا من قولك له (اترك ما تفعل الآن وتعال فورا) قولي له (رجاء تعال بعد خمسة دقائق فانا أحتاجك). امنحيه دائما مدة زمنية.

- تعاملي بأسلوب يناسب شخصيته، فكل طفل يختلف عن غيره بتكوينه وأفكاره وطرق التعامل لذا لا توحّدي أسلوب تعاملك مع أطفالك جميعا فلكل منهم شخصية مستقلة.

- احتضنيه وعبري له عن محبتك، فالمحبة توطد الأواصر بينكما.