شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. 5 مشروبات مذهلة لإذابة دهون البطن والتخلص من الوزن الزائد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصبح يعاني الكثير من الناس من زيادة الوزن وظهور دهون البطن، جراء الجلوس لفترات طويلة بالمنزل في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقدم موقع “تايمز نيوز ناو” قائمة بمشروبات سحرية يمكنها إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن في أيام معدودة، لأنها تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتسريع رحلة فقدان الدهون، وجاءت قائمة المشروبات السحرية على النحو التالي:

الماء:

يساعد شرب الكثير من الماء في الحصول على بطن مسطح أسرع مما هو متوقع، خاصة وأنه يبقيك ممتلئًا وبإحساس شبع بين الوجبات كما أنه يساهم في زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

خل التفاح:

يمكن أن يفيد خل التفاح في التخلص من الكرش، وهو أحد أكثر مشروبات فقدان الوزن شيوعًا ، ويمكن لحمض الخليك، المكون الرئيسي في خل التفاح، تحسين فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي، وزيادة عملية حرق الدهون وقمع الشهية.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن حمض الأسيتيك يمكن أن يساعد في منع زيادة الوزن وتقليل تراكم الدهون في البطن والكبد.

الشاي الأخضر:

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يعد الشاي الأخضر من المشروبات الصحية والأكثر فاعلية لفقدان الوزن. فهي مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المفيدة لصحتك.

وتشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية، يمكنها أن تزيد من حرق الدهون ويعزز التمثيل الغذائي. يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مادة الكافيين التي تعزز مستويات الطاقة وتحسن الأداء أثناء التمرين، مما يساهم في فقدان الوزن بشكل أفضل.

– الزنجبيل الدافئ:

من لا يعرف عن هذا المشروب المعزز للمناعة؟ يمكن أن يساعد الزنجبيل الدافئ في علاج مجموعة من الأمراض، بدءا من الغثيان ونزلات البرد إلى التهاب المفاصل.

قد يعمل هذا العلاج القديم على تعزيز الامتلاء والشعور بالشبع وزيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، وكل ذلك يساعد في فقدان الوزن.

عصير الليمون:

كوب طويل من ماء الليمون الدافئ في الصباح، وسيلة مثالية لإنقاص الوزن للمشاهير وعشاق اللياقة البدنية.

الليمون غني بفيتامين سي والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي قد تدعم صحة القلب، وتعزز فقدان الدهون، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وغيرها من المشاكل الصحية.

شرب عصير الليمون يحسن الهضم بشكل طبيعي، لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان.