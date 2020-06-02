السودان يسجل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 298 حالة والإصابات إلى 5173 حالة.
ونشرت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، التقرير الوبائي الأخير الذي أوضح تسجيل 12 حالة وفاة جديدة و 147 إصابة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1522 بعد تعافي 99 شخصا، وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
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