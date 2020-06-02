الغثيان.. الأسباب وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا إن الغثيان ليس مرضا قائما بذاته وإنما عرض مصاحب لمرض ما.
وأوضح المركز الألماني أن الغثيان له أسباب عدة حيث إنه قد يشير إلى أحد الأمراض كالتسمم وعدوى الجهاز الهضمي وعدم تحمل الطعام والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة والقولون العصبي والصداع النصفي، بالإضافة إلى ضربة الشمس وارتجاج المخ، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ويمكن مواجهة الغثيان ببعض التدابير البسيطة مثل الاسترخاء في بيئة هادئة وشم الهواء المتجدد والتهوية المنتظمة للغرفة وشرب السوائل على نحو كاف، خاصة شاي الزنجبيل أو البابونج، وتناول وجبات صغيرة وخفيفة على مدار اليوم مثل أرز وخضروات مطهية على البخار، كما ينبغي الابتعاد عن الأشياء، التي تهيج المعدة كالقهوة والسجائر، وكذلك الابتعاد عن الروائح النفاذة؛ نظرا لأنها تحفز الغثيان.
وأكد المركز أنه ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الغثيان وعلاجه في الوقت المناسب.
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