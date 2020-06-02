تنظيف المنزل.. رشاقة وتدريب للعضلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مبادرة حماية المستهلك الألمانية إن ممارسة أعمال تنظيف المنزل تتمتع بتأثير يحاكي ممارسة الرياضة؛ حيث إنها تساعد على التمتع بالرشاقة وتدريب العضلات وقوة التحمل.

وأوضحت المبادرة أن تنظيف النوافذ باستخدام السلم على نحو مكثف يساعد على حرق 320 سعرا حراريا في الساعة، كما أن حركات الصعود والنزول تعمل على تدريب قوة التحمل على غرار الصعود والنزول على الدرج.

ويساعد المسح لمدة 15 دقيقة على حرق نحو 200 سعر حراري، في حين يسهم دعك البلاط لمدة 15 دقيقة في حرق نحو 75 سعرا حراريا، مع تدريب العضلات والذراع، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.