الرئيس الأمريكي: ما شهدناه ليس أحداث عنف بل "إرهاب محلي" المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ 7 ساعة الدكتورة آمنة الضحاك تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 18,338 حالة، بعد تسجيل 406 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا

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