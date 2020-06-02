شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج الصداع العنقودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع العنقودي هو نوع من الصداع الشديد، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي من هجمات تحدث فيها العديد من الصداع الشديد على مدار 24 ساعة غالبًا ما تحدث في الليل، يمكن أن تستمر هجمات الصداع العنقودي اليومية لمدة أسابيع أو شهور ، وبعد ذلك يمكن أن تحدث فترة مغفرة يمكن أن تستمر فترة المغفرة لأشهر أو حتى سنوات.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يميل الصداع العنقودي إلى الاختلاف بشكل كبير عن أنواع الصداع الأخرى، يمكن أن تكون شديدة للغاية وغالبًا ما تتطلب رعاية طبية على الرغم من أن الصداع العنقودي يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية إلا أنه ليس خطيرًا.

على الرغم من أن الصداع العنقودي غالبًا ما تتم السيطرة عليه بالأدوية والتدخلات الطبية الأخرى ، فقد يكون هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف الأعراض أو منعها.

العلاجات المنزلية للصداع العنقوديالميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون يستخدمه الجسم لتنظيم أنماط النوم غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي من انخفاض مستويات الميلاتونين، قد تساعد مكملات الميلاتونين بجرعات تتراوح بين 10 و 25 ملليجرام على منع الصداع العنقودي عند تناوله قبل النوم، ومع ذلك، قد يكون علاج الميلاتونين أقل فعالية في الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودي المزمن.

تمارين التنفس العميق

يعتبر العلاج بالأكسجين أحد العلاجات الرئيسية في هجوم الصداع العنقودي، يمكن أن يساعد الحصول على الأكسجين الإضافي في مجرى الدم على تهدئة الجسم والمساعده على التحكم في الألم، يُعد تمارين التنفس من الأساليب القوية في تخفيف الضغط.

المغنيسيوم

ارتبطت مستويات المغنيسيوم المنخفضة ببعض أنواع الصداع، لذلك وتناول مكملات المغنيسيوم أو دمج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي.

أعراض الصداع العنقودي

ألم شديد يصيب خلف العين أو على جانب واحد من الوجه.

صداع يبدأ دون سابق إنذار، وغالبًا ما يوقظ الشخص في الليل.

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الصداع الذي يبدأ في نفس الوقت كل يوم أو في نفس الوقت من كل عام.

العديد من الصداع الشديد الذي يستمر ما بين 15 دقيقة إلى 3 ساعات، في غضون 24 ساعة.

احمرار العين والتمزق على جانب الوجه حيث نشأ ألم الصداع.

سيلان أو انسداد الأنف على الجانب المصاب.

تورم العين أو الوجه.

تدلي الجفن أو الحدقة المقيدة على الجانب الذي تشعر فيه بالألم.

خدر أو وخز على جانب واحد من الوجه أو في الذراعين أو الأصابع.

الشعور بالقلق أو الانزعاج.