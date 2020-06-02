فوائد تناول سمك التونة على صحة جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التونة واحدة من الاكلات المفضلة عند الكثيرين وهى من أنواع الاسماك الشهيرة التى تتميز بمذاقها الطيب، ويمكن تناولها بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى سمك التونة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم حيث تحتوى على مصدر كبير من الاحماض الدهنية أوميجا 3 والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد وفيتامين أ وب .

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فأن هناك فوائد عديدة لتناول التونة على صحة الجسم وهى:

فوائد تناول التونة

1:تحتوى التونة على نسبة عالية من الفيتامينات والاحماض الدهنية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية

2:تحتوى التونة على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يعمل على خفض مستوى ضغط الدم، لذلك فهى مفيدة لمرضى الضغط المرتفع.

3:ينصح بتناول التونة دائما لاحتوائه على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالالتهابات ، كما انها تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

4:تحتوى التونة على نسبة عالية من الزنك وفيتامين سي وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

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5:تعتبر التونة واحد من افضل الأطعمة التى تحد من خطر الاصابة بمرض السرطان وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

6:ينصح مرضى السمنة بتناول التونة بشكل اساسى وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بمرض السمنة وتساعد على حرق الدهون من الجسم.

7:يساعد فيتامين ب الموجود فى سمك التون على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة، كما انها تحد من خطر الاصابة بالشيخوخة المبكرة.

8:تناول التونة بشكل اساسى يمد الجسم بالنشاط والطاقة ، كما انه يساعد على التركيز والنشاط.

9: تعزز صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر الاصابة بالزهايمر وأمراض الخرف.