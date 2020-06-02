شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من الفيروس التاجى قد يعانون من ضيق فى التنفس وإرهاق لمدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بعض العلماء إن مرضى الفيروس التاجى يمكن أن يعانوا من مشاكل الجهاز التنفسى بعد شهور من معركتهم مع المرض، كما حذر فريق SAGE ، وهو فريق من الممارسين الذين يقدمون النصائح، من أن الناجين من Covid-19 قد يعانون من التعب لمدة أسابيع.

حيث أثار بوريس جونسون مخاوف بشأن صحته فى أول إحاطة له فى داونينج ستريت بعد أن أخرج من العناية المركزة بعد اصابته بالفيروس التاجى، انا ما زال يعانى من مشاكل فى التنفس ، وقد كشف بريطانيون آخرون حاربوا الفيروس طوال فترة تفشي المرض ان ليس لديهم طاقة ويعانون من صعود الدرج.

العلماء لا يعرفون حتى الان المدة التي يستغرقها المرضى المصابون للشفاء التام من Covid-19 ، الذى قتل 370،000 شخص في جميع أنحاء العالم، كلما كان المرض اكثر خطورة ، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول ، وأولئك الذين ينتهي بهم الأمر في العناية المركزة قد يتركون مع تلف دائم في رئتيهم وكبدهم.

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يحذر أخصائيو العلاج الطبيعي أيضًا من إصابة المرضى بفقدان الحركة ، إذا ظلوا عالقين في المستشفى لأسابيع ، أو تحملوا ذكريات الماضي والضيق العاطفي، ويعتقد العلماء أنه من المحتمل أن يصبح الناس محصنين ضد الفيروس على المدى القصير على الأقل ، مما يعني أنهم لن يصابوا به مرتين.

دعا SAGE إلى إجراء دراسات للتحقيق في الآثار الدائمة للمرض ، والتي وصفها بعض الخبراء بـ "إعاقة ما بعد التغدية" وشبهها بشلل الأطفال.