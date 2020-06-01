العراق يسجل 429 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل 429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 6868 حالة.



كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 215 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 119 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3275 حالة.