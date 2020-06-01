السعودية تسجل 1881 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/6/2 12:12 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، تم رصدها بعدد من المدن.
وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 87142 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 22311 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 461 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1864 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 64306 حالة، فيما سجل عدد 22 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 525 حالة وفاة.
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