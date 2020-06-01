"الصحة العالمية": لا أدلة على تغير قوة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت خبيرة بمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وقالت ماريا فان كيرخوفي، المتخصصة في علم الأوبئة، خلال لقاء مع وسائل الإعلام: "فيما يتعلق بإمكانية انتقال الفيروس أو شدته لم يحدث تغيير".

وأضافت: "المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه معظم دول العالم إلى رفع تدريجي لقيود مواجهة كورونا مع الالتزام بإجراءات احترازية مع عودة عجلة الاقتصاد والحياة إلى طبيعتها، فيما تحذر المنظمات الدولية من رفع هذه القيود في ظل استمرار انتشار الجائحة.