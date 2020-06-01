شكرا لقرائتكم خبر عن كأن ألسنة اللهب تتصاعد منها.. تليسكوب بريطاني يرصد تفاصيل مذهلة للشمس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقط المحاضر الجامعي المتقاعد، بول أندرو، من مرصد حديقته في دوفر بمقاطعة كينت في بريطانيا، صور جديدة عن قرب للشمس، تكشف عن تفاصيل مذهلة للنجم المركزي للمجموعة الشمسية وكأن ألسنة لهب تتصاعد منها.

واستعان أندرو (66 عاما) بتليسكوب «لوند 152» من أجل التقاط هذه الصور، وأنفق بول أندرو آلاف الجنيهات الاسترلينية على مجموعة أدواته المحترفة، والتي يستمتع باستخدامها طوال الصيف من أجل رصد الفضاء.

ويؤكد أندرو أن التقاط صور للشمس ليست بسيطة كما يتخيل البعض، وذلك بسبب طبيعتها المتغيرة باستمرار، خاصة عند رصدها من المملكة المتحدة، حيث يواجه دائما معركة مستمرة مع الظروف الجوية السيئة والمضطربة، التي تؤثر على الرؤية تحط من أدق التفاصيل المتعلقة بالشمس.

وتابع: «يمكن أن يكون الأمر محبطا في معظم الأوقات، لكن عندما تحصل على تلك اللحظات القصيرة من الرؤية الجيدة الثابتة وتلتقط بنجاح بعض التفاصيل الدقيقة، فإن كل هذه الإحباطات وعملك الشاق يصبحان يستحقان ذلك».

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد

الشمس في عيون محاضر بريطاني متقاعد