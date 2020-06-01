شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفارق بين بين التطهير والتعقيم؟.. خبراء يوضحون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ بداية انتشار أزمة فيرس كورونا المستجد «كوفيد 19» أصبح غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو استخدام الكحول لتطهيرهما أو تعقيمهما، جزء لا يتجزء من الإجراءات الاحترازية الأساسية للوقاية من الفيروس.

التطهير والتعقيم كلمتان ليست جديدتان على الأذن أو دخيلتان على اللغات باختلافها ولكنها ربما لم يكونا الكلمتين الأكثر شيوعاً داخل المجتمع، ولكن مع انتشار الفيرس أصبح المصطلحين هم الأكثر استخدامًا على الإطلاق.

ويعتقد الجميع أن التطهير والتعقيم هم مصطلحان يحملان نفس المعنى حيث يشار إلى الكلمتين عادةً بالتبادل للدلالة على نفس المعنى، على الرغم من أن الأمر ليس كذلك، حيث أشار موقع «health» إلى أن المطهرات والمعقمات هما نوعان مختلفان من المنتجات، ويختلفات في وظائفهما، وعلينا أن نفرق بينهما وتحديد المنتج المناسب للاستخدام في المواقف المختلفة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن للتنظيف والتطهير والتعقيم تعريفات مختلفة، حيث تكمن وظيفة التنظيف في إزالة الشوائب والأتربة والجراثيم من على الأسطح بدون قتلها أو القضاء عليها.

أما التعقيم فيقلل عدد الجراثيم على الأسطح عن طريق القتل أو الإزالة فقط وذلك وفقًا لمعايير أو متطلبات الصحة العالمية، بينما تستخدم المطهرات في قتل الجراثم المتواجدة على الأسطح أو الأشياء.

تقول ديان كاليلو، المديرة التنفيذية والطبية لمركز نيوجيرسي للسموم إن وكالة حماية البيئة (EPA) المطهرات بأنها مواد كيميائية يمكنها ان تقتل حتى 99.9% من الجراثيم الموجودة على الأسطح الصلبة، لذلك فإن عملية التعقيم ليست قوية إذا قورنت بالتطهير.

وتشير الطبيبة إلى أن بعض المنتجات يمكنها أن تعمل كمطهر ومعقم في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال المبيض أو الكلور يعتبر مطهرًا، ولكن إذا تم تخفيفه جيدًا يمكن أن يعمل كمعقم ليقتل عدد أقل من الفيروسات.

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وفي إطار الوقاية من فيرس كورونا المستجد، ينصح طبيب يدعى كاليلو باستخدام المطهرات في الأماكن التي يتكرر لمسها مثل مقابض الأبواب والمرحاض، بينما تم التوصية بستخدام المعقمات على أسطح تحضير الطعام حتى لا تتسبب بقايا المواد الكيميائية القوية في أضرار للمستخدم.

وعن اليدين، فحذر الخبراء من استخدام المطهرات القوية لأنه قد يضر البشرة بشكل كبير، مؤكدين على أن غسل اليدين هو أفضل طرق تعقيمهما لأنه يسمح ببقاء البكتيريا النافعة على البشرة، أما الكحول فيمكن استخدامه ولكن في حالة عدم توافر الماء والصابون.