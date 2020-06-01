شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبوا الجلوس في الأماكن المغلقة.. تزيد من أخطار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصل باحثون في إحدى الجامعات البريطانية إلى أن سوء التهوية وركود الهواء في الأماكن المغلقة يزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا.

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ونصحت توصيات الدراسة، التي أعدتها جامعة سيري في جنوب شرق بريطانيا، بفتح الأبواب والنوافذ لتجديد الهواء باستمرار وتشغيل مراوح العادم، سواء في البيت أو أماكن العمل، لأن تحسين التهوية يحد من خطر العدوى.

وقالت الدراسة إن بإمكان مكيّف الهواء أيضاً تنقية الهواء شرط تنظيف الفلتر باستمرار، لكن ينبغي فتح النافذة ولو قليلاً طوال النهار عند تشغيل المكيف طوال اليوم لضمان تجديد الهواء.

وينصح خبراء الصحة بغسل اليدين بانتظام وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.