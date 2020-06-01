إيبولا يضرب الكونغو الديمقراطية من جديد

أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إيتيني لونجوندو "تفش جديد لوباء إيبولا" في شمال غرب البلاد.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: "توفي 4 أشخاص"، مضيفا: "المعهد الوطني لأبحاث الطبي الحيوي أكد لي للتو أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية تجاه الإصابة بفيروس إيبولا".

ولا يزال وباء إيبولا منتشراً في شرقي البلاد حيث أودى بحياة 2280 شخصاً منذ أغسطس/آب 2018، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.