67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل، الإثنين، 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 17169 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إن إجمالي الوفيات بلغ 285 حالة.

وأضافت أن 32 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وأن 41 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب البيان فإن 29 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

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ولفتت إلى أن 14878 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 2006 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي فرضتها في مارس/آذار الماضي مع بدء انتشار الفيروس في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: "طرأ في الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد المواطنين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وإلى جانب ذلك طرأ تخفيفا في نسبة انصياع المواطنين لتعليمات وزارة الصحة".

وأضاف: "كي نستطيع أن نحدد إذا ما كان هناك تغييرا حقيقيا في مسار الأمور سنبحث الخطوات المقبلة خلال الأيام القريبة وإن لزم الأمر سنغير سياستنا بالشكل المناسب".