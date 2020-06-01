ارتفاع حالات شفاء كورونا في الإمارات إلى 18338

عقدت حكومة الإمارات، الإثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كوفيد19.

وأفادت الدكتورة آمنة بأن توسيع نطاق الفحوصات مستمرا، حيث قامت الجهات الصحية بإجراء أكثر من 650 ألف فحص لمرض "كوفيد -19" خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تم إجراء 30.147 فحص جديد كشفت عن 635 إصابة جديدة بمرض "كوفيد -19"، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 35,192 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.

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وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 18,338 حالة، بعد تسجيل 406 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة شخصين من المصابين، ليصل عدد الوفيات المسجلة إلى 266 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي ما زالت تتلقى العلاج 16,588 حالة من جنسيات مختلفة.