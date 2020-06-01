السودان يمدد حظر التجول لمدة أسبوعين مع منع الحركة بين الولايات المزيد

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين ومنع الحركة بين الولايات.



وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور الإثنين، تم تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين في البلاد ومنع الحركة بين الولايات، مع تمديد فترة السماح بالحركة في ولاية الخرطوم من السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وأضاف تاور، أن فترة الحظر الجديدة تبدأ من ٣ يونيو/تموز، وحتى ١٨ من نفس الشهر، ويظل قرار منع التجمعات، وإغلاق الكباري والأسواق الكبيرة، ونقل الركاب بين العاصمة ولايات ساريا.

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ومددت السلطات السودانية إغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى 14 يونيو/حزيران لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر رسمي.

وأعلن السودان، السبت، تسجيل 29 حالة وفاة و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين إلى4800، ويرتفع إجمالي الوفيات إلى 262 حالة.