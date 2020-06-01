لا تضعي هذه المكونات في الساندويتش

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كنتِ من النوع الذي يداوم على إعداد الساندويتشات لك ولأفراد أسرتك، يتعين عليك أن تعيدي النظر في الأمر من جديد، حيث ثبت أن هناك بعض المكونات التي لا يوصى بإضافتها لتلك الساندويتشات لأنها قد تشكل بعض المخاطر على الصحة.

ولك أن تعلمي أنه من السهل عليكِ الحد من السعرات الحرارية من الساندويتشات التي تتناولينها حال توافرت لديك بعض المعلومات الخاصة بالتغذية وبعض النصائح الذكية.

ونقدم لك في المثال التالي بعض الحقائق الغذائية عن ساندويتش لحم، جبن ومايونيز:

- سعرات حرارية: 361

- دهون: 16.7

- صوديوم: 1320 ملي جرام

- كربوهيدرات: 32.5 جرام

- ألياف: 2.3 جرام

- سكريات: 5.13 جرام

- بروتين: 19.3 جرام

ونوه باحثون إلى أن الساندويتش العادي الذي تقوم ربة المنزل بإعداده يشمل خبزا (39 جراما)، وسعرات مضافة قدرها 119 سعرا، نوعا أو نوعين من التوابل المفضلة ولحوم وجبة الغذاء. كما قد تضيف للساندويتش قليلا من الخضروات لتحسين القطمة والمذاق.

وبينما يسهل على ربة المنزل التحكم في مكونات ساندويتش كهذا طالما تصنعه هي بنفسها في المنزل، فإن الوضع يختلف تماما حال شراء هذا الساندويتش من أي من المطاعم.

وتقدر سعرات المكونات التي تضاف للساندويتشات النمطية كما يلي:

- تتراوح سعرات ساندويتش لحم الديك الرومي من 160 لحوالي 500 سعر حراري.

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- تتراوح سعرات ساندويتش زبدة الفول السوداني والجيلي من حوالي 350 إلى 500.

- تتراوح سعرات ساندويتش زبدة الفول السوداني ( المصنوع من الخبز الأبيض 9 من 200 إلى 300 سعر.

- تتراوح سعرات ساندويتش نوتيلا من حوالي 300 إلى 500 سعر.

- تتراوح سعرات ساندويتش دجاج المحلات من 230 إلى 1000 سعر.

- تتراوح سعرات ساندويتش سلطة البيض من 350 إلى 500 سعر.

- تتراوح سعرات ساندويتش سلطة الدجاج من 400 إلى 600 سعر.

- تتراوح سعرات ساندويتش البيض والجبن من حوالي 250 لأكثر من 400 سعر.

ويقول الباحثون إن بالإمكان إنقاص مقدار السعرات الخاصة بالساندويتشات وفقا لما يلي:

- اختيار نوع خبز الساندويتشات منخفض السعرات.

- اختيار نوعية لحوم الساندويتشات الصديق للنظام الغذائي.

- الإكثار من الإضافات النباتية الصديقة للنظام الغذائي.

- اختيار نوعية التوابل منخفضة السعرات.