شكرا لقرائتكم خبر عن «درع الوجه».. هل هو فعال في مواجهة فيروس كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في وقت يحاول فيه الجميع الحفاظ على أنفسهم من الإنتشار السريع لفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الكمامة الطبية من المستلزمات التي نادت بها منظمة الصحة العالمية عند ظهور المرض، إلا أن قلة توافرها في الأسواق دفع البعض إلى استبدالها بدرع الوجه، الذي انتشر مؤخراً في أكثر من شكل وبأسعار مختلفة.

ودرع الوجه عبارة عن قناع مصنوع من بلاستيك، يوضع على الرأس ويغطي جزءا كبيرا من الوجه، ويحرص الأطباء وأطقم التمريض على ارتدائه عند التعامل مع المرضى أو المشتبه فيهم.

ويتميز درع الوجة بأنه أسهل في التطهير من الأقنعة القماشية، ولا يواجه الإنسان صعوبة في التنفس عند ارتدائه، كما أنه وسيلة مناسبة للإقلاع عن عادة لمس الوجه والأنف والفم والعين خارج المنزل، ويسمح برؤية تعابير الوجه وحركات الشفاه، لإدراك الكلام عند التحدث مع الآخرين.

ويقول روس بولسكي، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى جامعة نيويورك وينثرو، إن العاملين بمجال الرعاية الصحية يستخدمون دروع الوجه بجانب الكمامات الطبية وليس بديلًا عنها، مشيرًا إلى أن الكمامة محكمة الغلق وتمنع الرذاذ وقطرات الجهاز التنفسي المحملة بالفيروس من التسلل داخل الجسم عبر الأنف والفم، الأمر الذي يجعلها أكثر فعالية من الناحية الوقائية.

ويوضح بولسكي أن درع الوجه يوفر طبقة إضافية من الحماية للأجزاء المكشوفة من الوجه ولا تستطيع الكمامة تغطيتها، مثل العين، عند الاتصال الوثيق مع المرضى والمشتبه فيهم.

وعلى الرغم من الدور الوقائي الذي تلعبه دروع الوجه في حياة الأطقم الطبية، إلا أن عامة الناس لا يتصلون بشكل مباشر مع المرضى كما يفعل الأطباء والممرضون، لذلك فهُم ليسوا في حاجة لها، كل ما عليهم فعله هو الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل أو التواجد في الأماكن المزدحمة، ولضمان فعاليتها، يجب الحرص على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل ارتدائها وبعد استخدامها، بحسب بولسكي.

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