هل يؤثر فيروس كورونا على خصوبة الذكور وهل يغزو السائل المنوى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن الحاجة إلى إيجاد لقاح أو دواء محتمل يمكن أن يعالج فيروس كورونا أمرا مهما، يركز الباحثون وخبراء الصحة بشدة على دراسة الفيروس، حيث تساعد النتائج الجديدة، والفهم، في تحسين التعامل مع الأمراض، كما تمهد الطريق لتطوير لقاح فعال، من خلال التركيز على الأعراض المبلغ عنها وعوامل الخطر، يقوم الباحثون بإجراء دراسات ذات صلة بالأعراض.

هل يضر فيروس كورونا COVID-19بخصوبة الذكور؟

كانت هناك تقارير تشير إلى أن فيروس كورونا، يمكن أن يؤثر على خصوبة الذكور، حيث من المعروف أن حالات الإنفلونزا الموسمية، تقلل من خصوبة الذكور، وهو ما يرجع إلى حقيقة أن الحمى المرتبطة بالمرض تزيد من سخونة الخصيتين، مما قد تؤثر الحمى المرتفعة على الخصوبة، نظرًا لأن العرض الأساسي لعدوى فيروس كورونا التاجي هو ارتفاع درجة الحرارة، فقد افترض أن الرجال المصابين بالفيروس سيعانون أيضًا من انخفاض الخصوبة. التغيرات في الهرمونات التناسلية ولكن ليس مستوي هرمون التستوستيرون..



هل يؤثر فيروس كورونا على الخصوبة ؟

أشارت دراسة أجريت في الصين، إلى أن الرجال الذين يعانون من فيروس كورونا COVID-19 يبدو أن لديهم تغيرات في مستويات بعض هرموناتهم التناسلية، مقارنة بالرجال الذين ليس لديهم الفيروس، ومع ذلك، لم يكن هناك اختلاف في مستويات هرمون التستوستيرون.

العلاقة بين السارس و فيروس كورونا COVID-19..

في المراحل الأولية، أشار العلماء إلى أنه نظرًا لأن فيروس كورونا والسارس متشابهان وراثيًا، فمن المحتمل أن يؤثر الفيروس الجديد على خصوبة الذكور، لأن السارس يسبب التهاب وتلف الخصية، ولكن تم سحب هذا البيان، لأنه لم يلاحظ حالات موثقة من التهابات الخصية خلال جائحة فيروس كورونا COVID-19.

اعرف ازاة يؤثر كورونا على الخصوبة

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أكد الباحثون، أنه في حين أنه قد يكون من المحتمل حدوث ذلك ولكن لا توجد إجابة محددة حتى الآن.

وأضاف أحد الباحثين، الذين يعملون على تطوير وباء فيروس كورونا" COVID-19 "، في الوقت الحاضر، من السابق لأوانه إلى حد ما استنتاج أن فيروس كورونا سيؤثر بالتأكيد على خصوبة الذكور.



غيروس كورونا والخصوبة

كيف يرتبط COVID-19بعقم الذكور؟

أشار أستاذ في الطب التناسلي من ووهان إلى التركيز على الصلة المحتملة بين COVID-19 وعقم الذكور، الذي اقترح أن "فيروس كورونا التاجي، يمكن أن يؤثر على الخصيتين، وأن الرجال الذين أصيبوا به يجب أن يخضعوا لاختبارات الخصوبة بعد الشفاء، ولكن يمكن الإشارة إلى أنه تم تقديم هذه الادعاءات للأسباب التالية: تم العثور على البروتين (ACE2) الذي يعتقد أنه يستخدم من قبل فيروس كورونا الجديد لدخول الخلايا في الخصيتين أيضا، مما يدل على إمكانية إصابة الخصيتين، وقد تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

وقد أشارت الدراسات، وفقا لموقع" boldsky "، إلى أن السارس، الذي سببه أيضًا فيروس تاجي، أدى إلى تلف الخصيتين، أشارت دراسة حديثة أخرى، إلى أن الفيروس يمكن أن يكون موجودًا في السائل المنوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا "COVID-19"، ومع ذلك، لا داعي للقلق لأن بعض الفيروسات يمكن أن تعيش في الجهاز التناسلي الذكري.

وأكد موقع" boldsky"، أنه لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.