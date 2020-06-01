أبرز العلامات الدالة على تغيّر مشاعر الزوج خلال العزل المنزلي

أصبح العالم يتواصل ببعضه من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة وإجراء مكالمات هاتفية أو فيديو للاطمئنان على بعضهما، و قد تكون فترة العزل المنزلى، بمثابة امتحان للحبيب للكشف عن حقيقة مشاعره، وفى إطار هذا السياق، أشار تقرير منشور بموقع صحيفة "مترو" البريطانية، إلى بعض العلامات التى تشير لضرورة التفكير فى الانفصال عن الحبيب خلال فترة العزل المنزلى.

بيضحك عليكى

قد يستغل الحبيب المخادع فرصة العزل المنزلى، فى التعرف على أخريات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، أو بطرق أخرى، مع الادعاء بالإخلاص والوفاء لحبيبته، الأمر الذى يمكن كشفه من خلال مقارنة ما يدعيه الحبيب بما يحدث فى الواقع، مع ملاحظة سلوكيات وأفعال جديدة على الحبيب مثل الابتعاد وعدم التواصل مرة أخرى .

مش بيحترم رأيك

أشار التقرير إلى إن من علامات ضرورة التفكير فى الانفصال عن الحبيب، هى عدم احترامه لآرائك وتعمده إهانتك طوال الوقت، لذلك يجب التفكير فى الانفصال .

مش بيتصل بيكى

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يرغب الحبيب دائماً الاطمئنان على حبيبته خاصة خلال فترة العزل المنزلى وعدم تمكنه من رؤيتها مثلما كان يحدث فى الماضى، لكن ليس تعمد التجاهل وعدم الاتصال بالحبيبة لأن ذلك قد يشير إلى تغير مشاعره تجاهك وبالتالى يجب التحدث معه فى هذا الأمر لإقرار مصير العلاقة الحالية.

مش بيهتم بمظهره زى الأول

يتعمد الحبيب التجمل والظهور فى أحسن صورة عند مقابلة حبيبته، لذلك فإن تعمد إهمال المظهر الخارجى، من حيث عدم الاهتمام بتناسق ألوان الملابس أو تصفيف الشعر أثناء إجراء مكالمة الفيديو، قد يدل على حدوث تغير ما، يستلزم الاستفسار عنه من الحبيب فربما يمر بمشكلة ما فى حياته أو إنه أصبح لا يبالى الاهتمام بمظهره أثناء مقابلة الحبيبة حتى من خلال مكالمة الفيديو، مما يستدعى التفكير لإصدار القرار المناسب لتحديد مصير العلاقة .

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