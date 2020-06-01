شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التجارب على دواء ريمدسيفير مع مضادات الالتهاب بالمستشفيات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستمر التجربة السريرية لـ عقار remdesivir المضاد للفيروسات للاستخدام على المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة من COVID-19 مع علاج إضافي مضاد للالتهابات، و يتم الآن اختبار Remdesivir بالتزامن مع الباريسيتينيب المضاد للالتهابات، وإنها أول تجربة كبيرة ذات شواهد لدراسة هذه الأدوية معًا كعلاج لـ COVID-19.

ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى " Healthday"، اختبرت المرحلة الأولية من تجربة علاج COVID-19 التكيف على عقار Remdesivir وحده، وأظهرت النتائج الأولية أن الدواء قد يكون فعالًا في تقصير وقت الشفاء لبعض المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى باستخدام COVID-19، هذه التجربة تتم برعاية المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكية (NIAID).



استمرار التجارب على عقار الريمدسيفير

أعلنت مستشفيات Penn State Health بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهي واحدة من حوالي 100 مستشفى تشارك في استمرار الدراسة ، أمس أنها بدأت في تسجيل المرضى في التجربة ، والتي ستنظر في المشاركين الذين يتم إعطاؤهم علاجًا ريمديسفير ومضاد الالتهاب "باريسيتينيب"، أو دواء وهمي يحتوي على مكونات غير نشطة.

ويأمل الفريق أن تساعد إضافة مضاد الالتهاب الباريسيتينيب في تقليل الاستجابة الالتهابية التي يعاني منها العديد من المرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة من COVID-19، كما أعلن نظام مونتيفيور الصحي وكلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك هذا الأسبوع عن بدء التجارب أيضًا.

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وقال باري زينجمان ، أستاذ الطب في كلية ألبرت أينشتاين للطب: "إن تضمين الباريسيتينيب في تجربتنا قد يقلل من الالتهاب المرتبط بـ COVID-19 ، وقد يؤدي الجمع بين الباريسيتينيب مع remdesivir إلى خيار علاج أكثر فاعلية للأشخاص الأكثر تأثراً بهذا المرض".

الباريسيتينيب معتمد بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة وأكثر من 65 دولة أخرى كعلاج للبالغين المصابين بالتهاب المفاصل الروماتيزمي المعتدل إلى الشديد،ويتم تناوله عن طريق الفم ويساعد على منع أو إيقاف إشارات السيتوكين في الجسم التي تلعب أدوارًا في التسبب في الاستجابات الالتهابية.

ولكن لم يتم تقييم توليفة من الباريسيتينيب و remdesivir كعلاج لـ COVID-19 في تجربة معشاة ذات شواهد كبيرة حتى الآن.