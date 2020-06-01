شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل الشعر يكشف إصابتك بأمراض عديدة منها الثعلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعرة واحدة يمكن أن تعطي الكثير من المعلومات عن صحتك، وتحليل الشعر من الاختبارات التي تفحص شعرك تحت المجهر وتكتشف إصابتك بالعديد من الأمراض، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أهمية تحليل الشعر وكيف يكشف إصابتك بأمراض عديدة، وفقاً لموقع "webmd".

ينمو الشعر على رأسك 2-6 سنوات قبل أن يتساقط وينمو شعر جديد تغذي العديد من الأوعية الدموية الدقيقة قاعدة كل خصلة. خلال ذلك الوقت، يمتص شعرك المواد الكيميائية من أي أدوية تتناولها يحتوي أيضًا على العرق وزيوت الجسم الطبيعية وأي سموم من حولك.

ويقول الخبراء أن تحليل الشعر يكون مفيدًا للغاية عند إقرانه باختبارات تستخدم شيئًا آخر غير الشعر.

أشياء عن صحتك يكشف عنها تحليل الشعر

تناول المخدرات: مع نمو شعرك، ستلتصق بعض الأدوية بالشعر ولا يمكنك غسلها وبسبب ذلك ، يمكن لشعرك أن يكشف ما إذا كنت تستخدم أدوية مثل المواد الأفيونية والكوكايين والأمفيتامينات والقنب.

في حين سيكشف اختبار البول إذا كنت قد استخدمت المخدرات في الأيام القليلة الماضية، يمكن أن يظهر اختبار الشعر إذا كنت قد تعاطيت المخدرات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

المعادن الثقيلة: إذا كان شعرك يحتوي على سموم مثل الزئبق والزرنيخ، فقد تكون أكثر عرضة لمشاكل صحية معينة.

-بعض الاضطرابات الوراثية: على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد عينة الشعر في تشخيص متلازمة كروموسوم X الهش وهذا اضطراب شائع ينتقل بين العائلات.

Advertisements

-الروابط العائلية: يمكن أن يظهر تحليل بصيلات الشعر جنبًا إلى جنب أحيانًا ما إذا كان الناس من أقارب الدم.

-داء الثعلبة: إذا كنت تفقد شعرك أو لم ينمو شعرك كما ينبغي، فإن نظرة قريبة يمكن أن تساعد طبيبك على اكتشاف أفضل علاج.

كيف يتم اختبار الشعر

يمكن قص عينات الشعر من فروة الرأس أو سحبها مع الجذور، اعتمادًا على سبب الاختبار.

بالنسبة لبعض الاختبارات ، ستحتاج إلى قطعة شعر بطول 7.62 سم وعرض قلم رصاص، إذا كان شعرك مجعدًا ، فستكون العينة بحجم كرة قطنية تقريبًا.

لإجراء اختبارات أخرى، تحتاج إلى شعر لا يزال متصلًا بالجذور بصيلات شعرك ، الجزء الموجود بداخل جلدك ، بها أكبر قدر من الشفرة الوراثية الفريدة DNA.

عادة ، يقوم المختبر بغسل العينة لإزالة العرق والزيت وخلايا الجلد وأشياء أخرى. قد يقطع الشعر إلى قطع أو يطحنه إلى مسحوق قبل فحصه تحت المجهر، قد يقوم المختبر أيضًا بإجراء تحليل كيميائي.

قد يُطلب منك الطبيب إجراء اختبار من نوع مختلف حتى يمكن مقارنة النتائج مع تحليل الشعر.