مراحل نمو الطفل في النصف الثاني من عامه الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يونيو 2020 05:59 مساءً - يعتبر النصف الثاني من العام الأول من عمر طفلك هو الفترة التي يتسارع فيها نمو الطفل خاصة من الناحية الحركية، وتظهر بوضوح استجابته للعالم للخارجي، مما يحتم عليك الإنتباه في التعامل معه لكي يبدأ في تكوين الخطوط الأولى لعلاقته مع العالم الخارجي، ولذلك فقد إلتقت " الخليج 365" مع الدكتور أحمد النبيه، إستشاري طب الأطفال حيث يشرح بشيء من التفصيل أهم ملامح هذه الفترة من نمو الطفل كالآتي.



الشهر السابع

على الآباء الاهتمام بطفلهم أكثر من ذي قبل، فأعدوا له الأدوات الآمنة لتحميه من الزوايا القاسية والحيطان والكهرباء والتدفئة والغاز، ولا تتركوا أي أداة خطرة على الأرض.

الطفل في هذه المرحلة يحمل أي شيء ويفحصه بدقة ثم يرميه، فالفم واليدين من أخطر الأشياء في لعب الطفل، ولذلك زوديه بثياب ناعمة تحميه من أي صدمة على ألا تقيدي حركته.

يبدأ الطفل بتمييز الوجوه ويكون أكثر حذراً من الوجوه الغريبة؛ فلا يترك أمه تذهب إلى شخص غريب، وذلك بأن يبكي فينادي عليها بأصوات تشبه «ماما» أو «بابا»، ويريدها أن تحمله أينما ذهبت.

يدرك الطفل تعبيرات الأهل من مدح أو رفض أو تأنيب، وتنمو لديه أول مجموعة من الأسنان، ولدىطفل آخر قد تنمو في وقت أبكر، وتتأخر عند آخرين حتى السنة الأولى من العمر، ولا يعتبر ذلك مشكلة.

إذا ما شعر الطفل بالضيق فهو يحاول وضع الأشياء في فمه ومضغها، مما يعني أن أسنانه بدأت بالنمو،وستظهر في وقت قريب.

قومي بعمل تدليك خفيف للثة الطفل بإصبعك وغطي الطفل جيداً في الليل، لأنه غالباً في هذه المرحلة كثيراً ما يحاول رفس الغطاء في الليل.

الشهر الثامن

يبدأ بالصعود والنزول ويلعب بنشاط، ويشد كل ما يلمسه، يمسك الألعاب بيديه ويرمي بعضها فوق بعض، يجلس بحرية ويستطيع الوقوف إذا أمسكت يديه.

• لا تزال قدرة الطفل على التذكر محدودة ولكنها أكثر تقدماً، يصبح أكثر اجتماعية وأكثر عناداً، ولذلك عليك احترام رغباته وشعوره إن أمكن، لكن وجهي سلوكه وارفضي بعض رغباته.

الشهر التاسع

يتحرك هنا وهناك بمجرد أن يصحو، قد يسقط مراراً على الأرض أو قد يضع إصبعه بين الباب والحائط أو في درج... يمزق الكتب ويرميها على الأرض دون توقف.

يلاحق أمه ويحاول تقليد تصرفاتها، ويطلب أشياء كثيرة وتكثر أسئلته ويرفض أن يحمله أحد إذا كان يستمتع بوقته، حضري نفسك لأوقات الطوارئ دون تقييد لحرية الطفل في اكتشاف ما يدور حوله. Advertisements

• تبلغ عدد أسنانه من 4 - 6 أسنان، ويجب مراقبة كيف تسقط الأشياء على الأرض، ويحدِّق في الأشياء المتحركة لفترة ثم يلتقطها ليراها عن قرب، كما أنه يتعلم الكلام أسرع.

من الشهر العاشر حتى الثاني عشر



• من عمر 10 - 12 شهراً: يهتم بما تقوم به أمه وأبوه من أعمال؛ ويحاول تقليدهما، وفي الوقت نفسه يحاول تعلم العادات والأخلاق والسلوكيات الجيدة، يحب مشاهدة نفسه في المرآة والتجوال في البيت.

• يعبر عن نفسه بـ«نعم» أو «لا» يفهم الكلمات أكثر مما يستطيع التحدث، ويحب سماع المديح وتدل تعبيرات وجهه على عدم الرضا عند سماع كلمات سلبية «لا» أو «لا تفعل»، ويرفض التعامل مع الغرباء.



• يصبح قادراً على التفريق بين الداخل والخارج، ويختار الألعاب التي يرغب باللعب بها، ويصدر أصواتاً عند رمي الألعاب فوق بعضها، مما يدل على شعوره بالوحدة مما يطور من حالته العقلية.

• قد يلتقط شيئاً صغيراً بإبهامه وإصبعه الأوسط، لم يعد يعتمد على أمه ولا يشكرها على سلوكها ومساعدتها له، كما تظهر رغباته الشخصية في انتقاء اللعب التي يريد اللعب بها.



• يستمتع كثيراً باللعب بمستحضرات التجميل التي تستخدمها الأم وبمساعدة والده في إلتقاط ميدالية المفاتيح مثلاً، فلا تتجاهلي فضول طفلك واحترمي رغباته بالاستقلالية والاعتماد على الذات.