الخليج 365 - أديس أباباالإثنين 2020/6/1 04:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1257 حالة بالبلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 2926 شخصا خلال 24 ساعة.
وأضافت أن الإصابات الجديدة لإثيوبيين، بينهم 51 رجلا و34 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين شهر واحد و65 عاما.
ولفت البيان إلى أن حالة الاصابات الجديدة تتوزع في مختلف أقاليم البلاد 72 حالة في مدينة أديس أبابا ، و4 حالات باقليم تجراي وحالة واحدة بإقليم أمهرة، و5 حالات بإقليم أوروميا و3 حالات في إقليم الصومال الإثيوبي.
ونوه البيان إلى أن 19 حالة لديها تاريخ سفر، و18 حالة بالمخالطة المؤكدة، و48 حالة لم تسجل لهم تاريخ سفر ولا المخالطة.
ولفت البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 217 حالة، بعد تسجيل 8 حالات من التعافي، فيما سجلت 12 وفيات بكوفيد19 بعد وفاة حالة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها رضيع عمره شهر.. إثيوبيا تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.