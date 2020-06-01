انخفاض جديد في وفيات فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 598 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد من جراء الفيروس إلى 104,356.

وأحصت الولايات المتحدة رسميًّا 1,788,762 إصابة بالفيروس، حسب إحصاء الجامعة.

وسجلت الولايات المتحدة، السبت، 960 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وكانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1200 وفاة يومية خلال الخميس والجمعة، في ارتفاع جديد بعد أيام لم تتجاوز خلالها الحصيلة 700 وفاة.

ودعا الاتحاد الأوروبي، السبت، واشنطن إلى إعادة النظر في قرار قطع علاقتها بمنظمة الصحة العالمية التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمسايرة الصين في أزمة كوفيد-19.

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والجمعة، نفذ ترامب الذي علق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، تهديده بقطع العلاقات مع المنظمة الدولية، علما بأن الولايات المتحدة أول مساهم في المنظمة.

لكن ترامب أكّد أمام صحفيين "سنعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحة العامة في العالم".

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