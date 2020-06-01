سلطنة عمان تسجل 786 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العمانية، الإثنين، تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 12223 حالة. وذكرت الوزارة أن 298 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 488 لغير عمانيين. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين بلغ 2682 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 50 حالة، داعية الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي.

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