الكويت تسجل 8 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة.

وسجلت الوزارة 8 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 213 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند إن عدد الحالات التي ترقد في العناية المركزة حاليا هو 204 حالات، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1513 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 12899 حالة.