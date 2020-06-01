تسوس الأسنان عند الأطفال.. الأسباب وطرق الوقاية

تسوس الأسنان من أكثر المشكلات انتشارا بين الأطفال، ويحدث نتيجة تراكم بقايا الأطعمة، خاصة التي تحتوي على الكربوهيدرات (السكريات والنشويات) مثل بقايا الكعك والحلوى والحليب التي تؤثر على الأسنان نتيجة تراكم البكتيريا التي تحول هذه البقايا إلى أحماض مما يؤثر على طبقة المينا للأسنان، ما يؤدي إلى إحداث ثقوب وتجاويف، وهي ما يطلق عليها التسوس، ويجب التعرف على أسباب تسوس الأسنان لدى الأطفال وطرق الوقاية من التسوس.





أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال:

تناول الكثير من الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تؤدي إلى تسوس الأسنان.

نتيجة بعض العوامل الوراثية التي تتسبب في الإصابة بأمراض الأسنان وضعفها.

الأطعمة التي تحتوي على المواد النشوية التي تتحول إلى أحماض على الأسنان مما يصيبها بالتسوس.

عدم الإعتناء بتنظيف الأسنان بالشكل السليم.

إضطرابات التغذية وفقدان الشهية لدى الأطفال يؤدي إلى ظهور التسوس وتأكل طبقة المينا.





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طرق الوقاية من تسوس الأسنان عند الأطفال:

الحفاظ على نظافة الفم

من المهم الحرص على تنظيف الأسنان مرتين يوميا صباحا ومساءا حتى يتم التخلص من بقايا الأطعمة وخاصة السكريات والكربوهيدرات، وتشجيع الطفل على ذلك مع الحرص على استبدال الفرشاة كل شهرين، كما يجب للأطفال الرضع تنظيف الأسنان أو اللثة باستخدام قطعة صغيرة من القماش النظيف المبلل.

النظام الغذائي السليم

يجب اتباع نظام غذائي صحي سليم للأطفال، والتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات والتقليل من المشروبات الغازية والشيكولاتة التي تتراكم على الأسنان بشكل سريع، مع الحرص على تناول الفواكه والخضروات الصحية، والأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم مثل منتجات الألبان والأسماك.

فحوصات الأسنان:

يجب الحرص على إجراء فحوصات مبكرة لأسنان الأطفال كل 6 شهور حتى يتم متابعة الأسنان والتأكد من سلامتها وإجراء اللازم حين يصاب أي سن بالتسوس.