طبيب إيطالي شهير: كورونا "مات إكلينيكيا" وفقد الكثير من شراسته

قال طبيب إيطالي مخضرم إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم يعد موجودا إكلينيكيا، وفقد الكثير من شراسته.

وأوضح ألبرتو زانجريلو، مدير مستشفى "سان رافاييلي" في ميلانو: "المسحات التي أجريت على مدى 10 أيام ماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر مقارنة بالتي أخذت قبل شهر وشهرين".





وأضاف: "لما يقرب من شهر شعرنا نحن علماء الأوبئة بالخوف من نهاية مايو/أيار وبداية يونيو/حزيران مع ظهور موجة جديدة من المرض وعدد أماكن العناية المركزة التي قد يحتاجها المصابون".

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وتابع في تصريحات لقناة Rai 3 الإيطالية: "لكن من وجهة نظري، الفيروس لم يعد موجوداً".





ومضى قائلاً: "أقول هذا وأنا مدرك تماماً للدراما التي مر بها المرضى ولم يجتازوها حتى الآن، لذا أقول إن الفيروس من وجهة النظر السريرية لم يعد موجوداً، وأضع توقيعي على ذلك".

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بوباء "كوفيد- 19" على مستوى العالم بلغت 33 ألفاً و415 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد 21 فبراير/شباط الماضي، بينما تحتل المركز السادس من حيث عدد الإصابات بـ233 ألفاً و19 إصابة.

وانخفض عدد الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس بشكل كبير خلال شهر مايو/أيار، حتى بعد رفع إيطاليا للإغلاق وتخفيفها بعض قيود العزل الصحي.