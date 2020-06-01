كورونا في أفريقيا.. 147 ألف إصابة و4228 وفاة

الخليج 365 - أديس أباباالإثنين 2020/6/1 02:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 147 ألفا و99 حالة.
وأوضح المركز، في بيان أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس وصل 61 ألفاً و808 حالات، فيما بلغت الوفيات 4228 وفاة.
وأضاف البيان اليومي للاتحاد الإفريقي أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 43 ألفا و949 إصابة ، وجنوب القارة سجلت 34 ألفا و888 إصابة، فيما سجلت دول شرق إفريقيا 17 ألفا إصابة ، وسجل وسط القارة 16 ألفا و95 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 35 ألفا و125 إصابة.
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