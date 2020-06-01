مصرع متظاهر برصاص الشرطة خلال احتجاجات ضد مقتل جورج فلويد بولاية كنتاكي المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/6/1 03:15 م بتوقيت أبوظبي
قتل متظاهر برصاص الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، خلال تفريق محتجين على مقتل جورج فلويد، بولاية كنتاكي.
وقالت شرطة مدينة لويزفيل بالولاية، في بيان لها، إنه جرت الدفع بعناصر من الشرطة ووحدات الحرس الوطني إلى سوق "دينو" للأغذية بالمدينة لإخلاء حشد كبير في موقف السيارات، قبل أن تتعرض القوات لإطلاق النار.
وأوضح رئيس شرطة لويزفيل ستيف كونراد أن عناصر والحرس الوطني ردوا بإطلاق النار، ما تسبب في سقوط قتيل بالمكان، من دون تفاصيل.
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