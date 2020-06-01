ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

سجلت ماليزيا 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.
وذكرت وزارة الصحة الماليزية أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
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