إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة قلقيلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 628.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وانتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة، مبينة أنه بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الاصابات في محافظة قلقيلية إلى 14 إصابة ، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.
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