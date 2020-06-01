الصومال تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت وزارة الصحة الصومالية 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد الإصابات إلى 1976 حالة.

وقالت وزير الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور في تصريح :إن 21 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس الوبائي؛ ليرتفع بذلك حصيلة أعداد الحالات المتعافية والتي غادرت مستشفيات العزل إلى 348 حالة، مشيرة إلى وفاة خمس حالات ليصبح إجمالي أعداد الوَفيَات منذ تفشي الوباء بالبلاد 78 وفاة.

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