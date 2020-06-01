العلماء يعثرون على "مفتاح" الإحساس بالألم في الدماغ

واشنطن - لايف ستايل
وجد علماء من جامعة ديوك الأمريكية "مفتاح" الإحساس بالألم في الدماغ، حيث يمكن من خلال التحكم بها التحكم بمقدار الألم الذي يشعر به الشخص.وكان الاعتقاد في السابق أن اللوزة الدماغية تحت مسمى " CeAga" هي التي تتحكم بالمشاعر السلبية مثل التوتر والقلق، والآن تبين أنها على علاقة وثيقة بالإحساس بالألم؛ كما أن التخدير العام يقوم بتنشيط ينشط تفاعل الخلايا العصبية المثبطة في المنطقة الوسطى من هذه المنطقة.
وأجرى العلماء التجربة على الفئران المخبرية، حيث تلقت محفزا للألم، وتبين أن جميع الإشارات صدرت عن اللوزة الدماغية " CeAga".ووجد القائمون على الدراسة العلمية أن جرعة منخفضة من الكيتامين، الذي يستخدم كمخدر، تنشط أيضا مركز اللوزتين، اللأمر الذي يمنع الإحساس بالألم، وفق موقع "goroday"، ويعتقد العلماء أن هذه الدراسة ستساعد في علاج البشر والحيوانات
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