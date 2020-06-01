4 نصائح هامة للحفاظ على صحة أسنان ولثة الطفل

تعتبر رعاية أسنان ولثة الطفل الأساسية الأولية أمر بالغ الأهمية، ويجب أن تبدأ ممارسات العناية الجيدة للفم في سن مبكرة للطفل مما يساعد على منع تسوس الأسنان وظهور المشاكل الأخرى فيها. وتؤكد الدكتورة "بريميلا نايدو" أخصائية في رعاية الأسنان للأطفال، أن الاهتمام بنظافة الفم والأسنان لا يحتاج الانتظار حتى ظهور أول سن، ويفضل أن تبدأ ممارسات الاهتمام منذ الولادة.

ويبدأ السن الأساسي الأولي عادةً في الظهور بين الشهر السادس والشهر العاشر، ويمكن أن يحدث تأخر في الظهور حتى أواخر الشهر الثاني عشر، وتلعب الأسنان الأساسية الأولية دوراً حاسماً في توجيه الأسنان الدائمة إلى الوضع الصحيح.

وذكرت الطبيبة بعض النصائح للحفاظ على نظافة الفم، وإبقاء أسنان طفلك صحية وقوية:

1- تنظيف الأسنان واللثة: تحتاج أسنان الأطفال إلى التنظيف مرتين يومياً مرة في الصباح ومرة قبل النوم، ويجب استخدام فرشاة أسنان صغيرة ذات شعيرات ناعمة مصممة خصيصاً للأطفال.

ويمكنك استخدام الماء فقط على فرشاة الأسنان حتى يبلغ عمر الطفل 18 شهراً، وبعدها يمكن استخدام كمية قليلة من معجون أسنان منخفض الفلورايد.

2- تجنبي تسوس الأسنان الناجم عن زجاجة الرضاعة: غالباً ما يكون سبب تسوس الأسنان الأولية نتيجة تعرضها المطول للسكر من المشروبات مثل العصير أو الحليب الصناعي، أو بسبب بقاء أثر الحليب على أسنان الطفل لفترة طويلة بعد تناوله.

لذلك يجب بعد كل إطعام مسح لثة الطفل بقطعة قماش نظيفة ورطبة، وبمجرد نضوج الطفل يحبذ استخدام الكوب للمساعدة في منع تجمع السائل وتراكمه حول أسنان الطفل.

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3- أخذ الحيطة والحذر من الأدوية ذات الطعم الحلو: تسبب في الكثير من الأحيان الأدوية المحلاة بظهور التسوس والتجاويف في الأسنان في حال عدم تنظيفها باستمرار من أثر الدواء،

ويمكن أن تسبب بعض الأدوية للأطفال فرط نمو الفطريات على اللسان أو داخل الفم، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدوى فطرية تسمى مرض القلاع / داء المبيضات.

4- زيارة طبيب الأسنان باستمرار: يعتبر الوقت الأنسب لأخذ طفلك إلى طبيب الأسنان هو في غضون 6 أشهر من ظهور الأسنان الأساسية الأولية له.

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